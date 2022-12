எல்லை பிரச்சனை.. கர்நாடகா-மகாராஷ்டிராவில் தொடர் பதற்றம்.. வாகனங்கள் மீது கல்வீச்சு.. ஒரே பரபரப்பு

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகா-மகாராஷ்டிரா இடையே எல்லை விஸ்வரூபம் அடைந்துள்ள நிலையில் 2 மகாராஷ்டிரா அமைச்சர்கள் பெலகாவி வர எதிர்ப்பு தெரிவித்து கன்னட அமைப்பினர் பெரும் போராட்டம் நடத்தினர். மேலும் மகாராஷ்டிரா பதிவெண் கொண்ட லாரி உள்ளிட்ட வாகனங்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டன. இதனால் மகாராஷ்டிரா அமைச்சர்களின் வருகை ரத்தான நிலையில் கர்நாடகா-மகாராஷ்டிரா இடையேயான பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது.

கர்நாடகா-மகாராஷ்டிரா மாநிலங்கள் அண்டை மாநிலங்களாக உள்ளன. கர்நாடகா-மகாராஷ்டிரா மாநிலங்களை பிரிக்கும் வகையில் பெலகாவி மாவட்டம் உள்ளது. இந்த மாவட்டம் தற்போது கர்நாடகாவுடன் உள்ளது.

இந்த மாவட்டத்தில் கன்னட மொழி பேசும் மக்களை போல் மராத்தி மொழி பேசும் மக்களும் வசித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் தான் பெலகாவி மாவட்டத்தில் உள்ள சில பகுதிகள் மகராஷ்டிராவுக்கு சொந்தம் என மகாராஷ்டிரா மாநில அரசு கூறி வருவதோடு அந்த பகுதிகளை மகாராஷ்டிராவுடன் இணைக்க வேண்டும் என கூறி வருகிறது.

கன்னடமா.. மராத்தியா? களைகட்டிய கர்நாடகா- மகாராஷ்டிரா எல்லை பஞ்சாயத்து! கலவரமான பெலகாவி பிரச்சினை!

English summary

Kannada organizations staged a huge protest against the coming of 2 Maharashtra ministers to Belagavi as the border between Karnataka and Maharashtra became blurred. Also, vehicles including a lorry with Maharashtra registration number were damaged. As a result, the visit of Maharashtra ministers was canceled and the tension between Karnataka and Maharashtra increased.