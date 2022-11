ஷ்ரத்தாவை போல்.. லிவ்-இன் ரிலேசன்ஷிப் பியூட்டிசியன் கொடூர கொலை.. காதலனால் ஷாக்கில் பெங்களூர்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: டெல்லியில் ஷ்ரத்தா கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் அதேபோல் பெங்களூரில் லிவ் இன் ரிலேசன்ஷிப்பில் இருந்த பெண் பியூட்டிஷியனின் தலையை சுவற்றில் பயங்கரமாக மோத செய்து காதலன் கொலை செய்த சம்பவம் திடுக்கிட வைத்துள்ளது.

சமீபகாலமாக நடக்கும் குற்ற சம்பவங்கள் நாட்டையே உலுக்கி வருகிறது. குறிப்பாக டெல்லியில் சமீபத்தில் லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்த ஷ்ரத்தா வால்கர் என்பவரை அப்தாப் கொலை செய்து உடலை 35 துண்டுகளாக வெட்டிய சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

இதுதொடர்பாக அப்தாப்பை போலீசார் கைது செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த வழக்கின் அதிர்ச்சியில் இருந்து இன்னும் பலரும் மீளாமல் உள்ள நிலையில் தான் அதுபோன்ற இன்னொரு சம்பவம் கர்நாடகாவில் நடந்துள்ளது. அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

English summary

While Shraddha was brutally murdered in Delhi, the case of a beautician who was in a live-in relationship in Bangalore and her boyfriend smashed her head against a wall has shocked us.