வெள்ளத்தில் மிதக்கும் பெங்களூர்.. பல் இளித்த சாலைகள்.. பாஜக அரசை பங்கமாய் கலாய்த்த ப சிதம்பரம்

Bangalore

oi-Halley Karthik

பெங்களூர்: கர்நாடகா மாநிலத்தில் சமீபத்தில் பெய்த கனமழை பெரும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியது. மற்ற மாவட்டங்களை போலவே மாநிலத்தின் தலைநகரான பெங்களூருவிலும் கனமழை காரணமாக வெள்ளம் சூழ்ந்தது.

இதற்கு முன்னர் இவ்வாறு இல்லாத நிலையில் தற்போது தலைநகரம் வெள்ளத்தில் தத்தளித்து பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில் இது குறித்து காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சருமான ப.சிதம்பரம் விமர்சித்துள்ளார்.

இது குறித்து அவர் தனது டிவிட்டர் பதிவில், பாஜக அம்மாநிலத்தில் எந்தெந்த திட்டங்களை செய்து வருகிறது என்று பட்டியலிட்டுள்ளார்.

