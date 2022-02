இந்தியாவில் பிரிவினையை ஏற்படுத்த ஹிஜாப் விஷயத்தை பாகிஸ்தான் பயன்படுத்துகிறது: உளவுத்துறை எச்சரிக்கை

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடத்தில் உருவான ஹிஜாப் சர்ச்சை விவகாரத்தை பாகிஸ்தான் பயன்படுத்த நினைக்கிறது. ஹிஜாப் ஆதரவு கையெழுத்து இயக்கத்தையும், உர்துஸ்தான் தனி நாடு கோரிக்கையையும் முன்னெடுக்க காலிஸ்தானின் ஒரு அமைப்பை பாகிஸ்தான் தூண்டுவதாக உளவுத்துறை எச்சரித்துள்ளது.

உடுப்பியில் உள்ள பியூ கல்லூரியில் ஹிஜாப் அணிய எதிர்ப்பு கிளம்பியது. இதனால் முஸ்லிம், இந்துத்துவ மாணவர்கள் தனித்தனியேபோராட்டம் நடத்தினர். அவர்கள் ஹிஜாப், காவி ஷால் அணிந்து கோஷங்கள் எழுப்பினர்.

கர்நாடத்தின் பிற மாவட்டங்களுக்கும் போராட்டம் பரவியது. சிக்கமகளூரு, மண்டியா, சிவமொக்கா, பாகல்கோட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் போட்டி போராட்டம் நடந்தது. சில கல்லூரிகளில் மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிய தடை விதிக்கப்பட்டது. இந்த விவகாரம் சர்ச்சையானது.

English summary

Pakistan intends to use the hijab controversy in India using Khalistani outfit Sikhs for Justice (SFJ) had demanded the creation of a ‘new Muslim country’ and conducting of a referendum on the issue of hijab.