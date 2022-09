9 நாள்.. பெங்களூர் பள்ளி விடுதியில் இருந்து மாயமான 3 மாணவிகள்.. வேளாங்கண்ணியில் தேடும் பணி தீவிரம்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பெங்களூரில் செயல்பட்டு வரும் பிரபல தனியார் பள்ளியில் படித்து வரும் 3 மாணவிகள் மாயமாகி 9 நாட்கள் ஆகும் நிலையில் அவர்களை போலீசார் தமிழ்நாட்டின் வேளாங்கண்ணியில் தேடும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

பெங்களூரில் உள்ள புலிகேசி நகரில் பிரபல தனியார் பள்ளி உள்ளது. இங்கு ஏராளமான மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர்.

இந்த பள்ளியில் தங்கும் விடுதி வசதியும் உள்ளது. இங்கும் பக்கத்து மாவட்டங்களை சேர்ந்தவர்கள் தங்கி படித்து வருகின்றனர்.

English summary

Three girls students studying in a popular private school operating in Bangalore have gone missing for 9 days and the police are actively searching for them in Velankanni, Tamil Nadu.