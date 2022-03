காவிரி விஷயத்தில் தொடர் அநியாயம்! இனியும் சகித்து கொள்ள முடியாது! சித்தராமையா ஆவேசம்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: மேகதாது திட்டத்துக்கு எதிராக தமிழக சட்டசபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்துக்கு கர்நாடக எதிர்க்கட்சி(காங்கிரஸ்) தலைவர் சித்தராமையா கடும் கண்டனம் தெரிவித்தார். மேலும், ‛‛1892 ஒப்பந்தம் முதல் தற்போது வரை கர்நாடகத்துக்கு மோசம் செய்கின்றனர். இனியும் அநியாயம் செய்ய நினைத்தால் அதை சகித்து கெள்வதில் சாத்தியமில்லை'' என ஆவேசமாக கூறினார்.

கர்நாடகத்தில் காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது என்ற இடத்தில் அம்மாநில அரசு புதிதாக அணை கட்ட முயற்சித்து வருகிறது. இந்த அணை மட்டும் கட்டப்பட்டால் தமிழகத்துக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என தமிழக அரசு கூறி வருகிறது.

இந்நிலையில் மேகதாது திட்டத்துக்கு ரூ.1000 கோடியை கர்நாடக அரசு பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கியது.இதனால் தமிழகம், கர்நாடகம் இடையே கருத்து மோதல்கள் உள்ளன. கர்நாடக அரசுக்கு அணை கட்ட அனுமதி வழங்க கூடாது என தமிழக அரசு மத்திய அரசை வலியுறுத்தி வருகிறது. சமீபத்தில் கூட தமிழக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் டெல்லி சென்று மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சரை சந்தித்து வலியுறுத்தினார்.

English summary

Karnataka Opposition (Congress) leader Siddaramaiah has strongly condemned the resolution passed in the Tamil Nadu Assembly against the Makedatu project. In Cauvery issu karnataka didnot get justice Since from 1892. So its not possible to tolerate any further injustice, he says in karnataka state assembly .