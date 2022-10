சோதீக்காதீங்கய்யா..குருநாதா இந்த தடவ புது ஐட்டத்த அனுப்பிருக்காங்க! ஆர்டர் செய்ததோ லேப்டாப்! வந்தது?

Bangalore

oi-Rajkumar R

பெங்களூரு : கர்நாடக மாநிலத்தில் பிளிப்கார்ட் ஆன்லைன் தளத்தில் லேப்டாப் ஆர்டர் செய்த நபருக்கு ஒரு கல்லும் பழைய கம்ப்யூட்டரின் உதிரி பாகங்களும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் கேலிக்கும் கிண்டலுக்கும் ஆளாகியுள்ளது.

கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை நீங்கள் எந்த பொருள் வாங்க வேண்டுமானாலும் நேரடியாக கடைகளுக்கு சென்று அந்த பொருட்களை பார்த்து பிடித்திருந்தால் வாங்கிக் கொள்ளலாம் இல்லையேல் வழக்கம்போல் வீட்டிற்கு நடையை கட்டிவிடலாம்.

இதனால் வாங்கும் பொருட்களை தரம் நமக்கு நன்கு தெரிவதோடு வியாபாரி வாடிக்கையாளர்களையே ஒரு நல்லுறவும் இருந்தது. ஆனால் தற்போதெல்லாம் நீங்கள் அலையவே தேவையில்லை. எல்லா தேவைகளுக்கும் ஆன்லைனிலேயே தீர்வு கிடைக்கிறது.

An incident where a stone and spare parts of an old computer were sent to a person who ordered a laptop from the Flipkart online site in Karnataka state has become a source of ridicule and sarcasm on social media.