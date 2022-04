இந்தி விவகாரம்.. "அவர் சொன்னதுதான் சரி!" கிச்சா சுதீப்பிற்கு சப்போர்டாக வந்து நிற்கும் பாஜக முதல்வர்

Bangalore

oi-Vigneshkumar

பெங்களூர்: இந்தி தொடர்பாக அஜய் தேவ்கன் மற்றும் கிச்சா சுதீப் இடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், இது தொடர்பாகக் கர்நாடக முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

பிரபல கர்நாடக நடிகர் கிச்சா சுதீப் நடித்த 'விக்ரந்த் ராணா'. அதிக பொருட்செலவில் பிரம்மாண்டமான முறையில் உருவாகி உள்ள இத்திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது.

கடந்த சில வாரங்களாகவே இந்தப் படத்திற்கான பிரமோஷன் நடவடிக்கைகளில் படக்குழுவினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வந்தனர்.

English summary

Karnataka Chief Minister Basavaraj S Bommai has now come out in support of Bollywood superstar Ajay Devgan: (இந்தி குறித்து கிச்சா சுதீப் அஜய் தேவ்கான் மோதல் குறித்து பசவராஜ் பொம்மை கருத்து) Is Hindi national language Twitter spat between Bollywood actor Ajay Devgan and Kannada actor Kiccha Sudeep.