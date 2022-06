ஒரு சாதிக்கும் மட்டும் அதிகாரம் சொந்தமல்ல.. இடஒதுக்கீடு நம் அரசியல் உரிமை! சித்தராமையா அதிரடி பேச்சு

Bangalore

பெங்களூரு: இந்திய சமூகத்தில் சாதிய அமைப்புமுறைக்கு காரணமானவர்கள், இப்போது இடஒதுக்கீடு முறையைக் கேள்விக்கு உள்ளாக்குகிறார்கள் என்று கர்நாடகா மாநில எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சித்தராமையா பேசியுள்ளார்.

கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் ஓய்வுபெற்ற நீதியரசர் நாகமோகன் தாஸ் இடஒதுக்கீடு பற்றி எழுதிய மித் & ரியாலிட்டி புத்தகத்தின் வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது. இதில் கர்நாடக மாநில எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சித்தராமையா கலந்துகொண்டு பேசினார். அப்போது சமூகத்தில் நிலவி வரும் சாதிய அமைப்புமுறை குறித்தும், இடஒதுக்கீட்டை எதிர்ப்பவர்களையும் கடுமையாக விமர்சித்தார்.

English summary

Leader of the Opposition Siddaramaiah on Sunday said that those who were responsible for the caste system. Inequality in society were now questioning the reservation system provided for the larger population.