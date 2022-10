இந்தியாவில் ஹிஜாப் அணிந்த பிரதமர் பதவியேற்பார்! கர்நாடகாவில் பேசிய ஓவைசி.. பாஜக பதில் என்ன தெரியுமா?

Bangalore

oi-Vigneshkumar

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அசாருதீன் ஒவைசி ஹிஜாப் விவகாரம் தொடர்பாகக் கூறிய கருத்துக்கு பாஜகவினர் பதிலடி கொடுத்துள்ளனர்.

அண்டை மாநிலமான கர்நாடகாவில் ஹிஜாப் விவகாரம் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் சர்ச்சை கிளப்பி இருந்தது. அங்கு பியூ கல்லூரிகளில் ஹிஜாப் அணிந்து வரத் தடை விதிக்கப்பட்டு இருந்தது.

இதை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்திலும் கூட வழக்கு தொடரப்பட்டது. இருப்பினும், அங்கும் இதுவரை தீர்வு எட்டப்படவில்லை. அதில் இரு நீதிபதிகளும் மாறுபட்ட தீர்ப்பை வழங்கினர்.

சிமி மாஜி மாவட்ட தலைவர்தான் கோவை ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். பயங்கரவாதி அசாருதீன்!

English summary

AIMIM president Asaduddin Owaisi says he wishes to see a hijab-wearing woman as the Prime Minister of India: BJP reply to Asaduddin Owaisi remark on hijab-wearing woman.