இனி டிராபிக் பிரச்னை இல்லை! வந்தாச்சு சூப்பர் தீர்வு.. கூகுள் உடன் கைகோர்க்கும் பெங்களூர் போலீஸ்

Bangalore

oi-Vigneshkumar

பெங்களூர்: டெக் தலைநகராக அறியப்படும் பெங்களூரில் அதிகரிக்கும் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்க முக்கிய முன்னெடுப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளது.

இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்களான டெல்லி, சென்னை, பெங்களூர் என அனைத்துமே எதிர்கொள்ளும் முக்கிய பிரச்சினைகளில் ஒன்று போக்குவரத்து நெரிசல்!

சென்னையில் பீக் ஹவரில் சர்தார் படேல் சாலை, நந்தனம் பகுதிகளில் எந்தளவுக்குப் போக்குவரத்து இருக்கும் எனச் சொல்லத் தேவையில்லை. ஆண்டுக்குக் கணக்கிட்டால் இதனால் பல மணி நேரம் ஒவ்வொரு நபருக்கும் வீணாகிறது.

Bengalore 1st city in India to tie up with Google for traffic: (பெங்களூரில் அதிகரிக்கும் டிராபிக் நெரிசல் தீர்வு தான் என்ன) Bengalore traffic issue what is solution to solve it.