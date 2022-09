சிக்கிய ‘காந்த்’.. முக்கோண வியூகம்.. மோப்பம் பிடித்த பாஜக.. எடப்பாடி உறவினர் மாட்டியதற்கு பின்னணி!?

Bangalore

oi-Vignesh Selvaraj

பெங்களூர் : கர்நாடகா ஊழல் விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமியின் மகன் மிதுனின் சகலையான சந்திரகாந்த் மீது லோக் ஆயுக்தா வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டிருப்பதற்குப் பின்னணியில், ஒரு முக்கோண வியூகம் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

முன்னாள் முதல்வர் எடியூரப்பா, காண்டிராக்டர் சந்திரகாந்த் ஆகியோர் காங்கிரஸுக்கு உதவும் வகையில் செயல்பட்டு 'முக்கோண வியூகம்' அமைத்ததாலேயே அவர்களை பாஜக மேலிடம் குறிவைத்தது என்கிறார்கள்.

கர்நாடகாவில் பாஜக அரசு சார்பில் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளுக்கு ஒப்பந்ததாரர்களிடம் 40 சதவீதம் கமிஷன் பெறப்படுவதாக எழுந்த புகாரைத் தொடர்ந்து, அதனை விமர்சிக்கும் வகையில் 'பே சிஎம்'என்ற பெயரில் போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டிருந்தன.

இந்த போஸ்டர்கள் எதிர்க்கட்சியான காங்கிரஸ் தரப்பில் இருந்து ஒட்டப்பட்டவை என்று கூறப்பட்டாலும் இதில் மேலும் இரு தரப்பின் கைகளும் இருக்கின்றன என்கிறார்கள் விவரமறிந்த வட்டாரத்தினர்.

கர்நாடகாவில் அரசு சார்பில் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளுக்கு 40% கமிஷன் கேட்பதால் கொந்தளித்த ஒப்பந்ததாரர்கள் பசவராஜ் பொம்மை அரசு மீது கோபமாக இருந்து வந்துள்ளனர். அதில் முக்கியமான கையாகச் செயல்பட்டவரே இந்த எடப்பாடி பழனிசாமியின் உறவினரான சந்திரகாந்த் தான் என்கிறார்கள்.

ஓபிஎஸ் கோட்டைக்கு வரும் எடப்பாடி பழனிசாமி.. விரைவில் பொதுச்செயலாளர் தேர்தல்.. ஆர்பி உதயகுமார்!

English summary

Reason behind Lok Ayukta has registered FIR against Edappadi Palaniswami's relative Chandrakanth and intensified investigation in the Karnataka corruption case. Yeddyurappa and Chandrakant are said to have been targeted by the BJP because they were working to help the Congress.