பாஜக தலைவருக்கு எதிராக போராட்டம்.. 100 விவசாயிகள் மீது தேச துரோக வழக்கு.. ஹரியானா போலீஸ் அதிரடி

Chandigarh

oi-Vigneshkumar

சண்டிகர்: துணைச் சபாநாயகர் ரன்பீர் கங்வாவின் காரை விவசாயிகள் சேதப்படுத்தியதைத் தொடர்ந்து, 100க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் மீது தேசத்துரோக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மத்திய அரசு கடந்த ஆண்டு புதிய விவசாய சட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. இச்சட்டம் பெருநிறுவனங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பதாகக் கூறி விவசாயிகள் அப்போது முதலே தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

அதிலும் குறிப்பாக ஹரியானா மற்றும் பஞ்சாப் மாநிலங்களில் போராட்டங்கள் மிகத் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Police in Haryana has charged over 100 farmers with sedition after they allegedly attacked and damaged the official vehicle of Deputy Speaker Ranbir Gangwa. Haryana farmers are protesting against farm laws.