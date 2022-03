பஞ்சாப்: அரசியல் சாதனைகளை சல்லி சல்லியாக உடைத்து எறிந்த ஆம் ஆத்மி! 56 வருடங்களில் இல்லாத மாஸ் வெற்றி

Chandigarh

சண்டிகர்: பஞ்சாபில், ஆம் ஆத்மி கட்சி அறுதிப் பெரும்பான்மையைப் பதிவு செய்து ஆட்சியை பிடித்ததோடு பல அரசியல் சாதனைகளை முறியடித்துள்ளது. ஆம்.. பஞ்சாபின் 56 ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்து ஆம் ஆத்மி கட்சி வரலாறு படைத்துள்ளது.

உண்மைதான்.. 2017 சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி கட்சியால் சிறப்பாக செயல்பட முடியவில்லை, ஆனால் இந்த தேர்தலில் மொத்தமுள்ள 117 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் ஆம் ஆத்மி கட்சி 92 இடங்களை கைப்பற்றியுள்ளது.

கடந்த 56 ஆண்டுகளில், பஞ்சாபில் எந்த அரசியல் கட்சியும் இவ்வளவு பெரிய வெற்றியைப் பெற்றதில்லை என்று பஞ்சாப் அரசியல் நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். பஞ்சாபில், காங்கிரஸ், சிரோமணி அகாலி தளம் மற்றும் பாரதிய ஜனதா கூட்டணி ஆகியவற்றில் எதுவுமே, ஆம் ஆத்மி கட்சி வென்ற தொகுதிகளில் கால் பங்கைக் கூட எட்டவில்லை.

