ராகுலின் டீ ஷர்ட்டை விடுங்க.. அதுக்குள்ளே இன்னொன்னு இருக்கு பாருங்க.. அடுத்த பஞ்சாயத்தை கூட்டிய பாஜக

Chandigarh

oi-Halley Karthik

சண்டிகர்: பாஜகவை எதிர்த்து நாடு முழுவதும் 'பாரத் ஜடோ யாத்திரையை' ராகுல் காந்தி மேற்கொண்டிருக்கையில், அவர் அணிந்திருந்த டீ-சர்ட் பெரும் விவாதப்பொருளானது. கடும் குளிரிலும் வெறும் டீ-சர்ட்டுடன் பயணிக்கிறார் என்று பரபரப்பா பேசப்பட்டது. இந்நிலையில் இந்த டீ-சர்ட் குறித்து முக்கிய குற்றச்சாட்டு ஒன்றை பாஜகவினர் கிளப்பி விட்டுள்ளனர்.. இதுதான் காங்கிரஸ் தரப்புக்கு எரிச்சலை கூட்டி வருகிறது.

காங்கிரஸ் கட்சி கடந்த காலங்களில் கடும் சரிவை எதிர்கொண்டது. இரண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தல்களில் தோல்வி, இதனையடுத்து பல மாநிலங்களிலும் ஆட்சியை இழந்தது, கட்சியிலிருந்து தலைவர்கள் அடுத்தடுத்து வெளியேறியது என பல நெருக்கடிகளை கட்சி சந்தித்தது. போதாத குறைக்கு கட்சிக்கு புதிய தலைமை வேண்டும் என்று சோனியா காந்திக்கு அக்கட்சியின் முன்னணி தலைவர்களே கடிதம் எழுதினர். இதனையடுத்து காங்கிரஸின் கதை முடிந்துவிட்டது என்று பாஜக மற்றும் அதன் ஆதரவு கட்சிகள் விமர்சிக்க தொடங்கின.

இப்படி இருக்கையில்தான், எதிர் வரும் 2024ம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் கட்சியின் செல்வாக்கை பலப்படுத்தி பாஜகவின் இந்த விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கவும், பாஜகவின் அரசியல் கொள்கைகளுக்கு எதிராகவும் ராகுல் காந்தி பாரத் ஜடோ யாத்திரையை தொடங்கினார். கடந்த செப்டம்பர் மாதம் இந்த யாத்திரையானது தமிழ்நாட்டின் கன்னியாகுமரியிலிருந்து தொடங்கியது. இதனை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்.

English summary

As Rahul Gandhi embarked on his 'Bharat Jado Yatra' across the country against the BJP, the t-shirt he wore became the subject of much debate. It was rumored that he travels with just a t-shirt even in extreme cold. In this case, the BJP has now accused that there is a thermal banyan inside this t-shirt.