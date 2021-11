Chandigarh

சண்டிகர்: பிரபல ஹிந்தி நடிகர் அக்‌ஷய்குமார் நடித்துள்ள 'சூர்யவன்ஷி' என்ற திரைப்படம் தீபாவளி அன்று தியேட்டர்களில் வெளியாகி இருக்கிறது. பஞ்சாப் மாநிலத்தில் பல்வேறு தியேட்டர்களில் 'சூர்யவன்ஷி' திரைப்படம் வெளியாகி இருக்கிறது.

இந்த நிலையில் ஹோஷியார்பூரில் உள்ள ஸ்வரன் தியேட்டரில் சூர்யவன்ஷி படம் ஓடிக் கொண்டிருந்தது. பார்தி கிசான் யூனியன் விவசாய சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவர் ஸ்வரன் துக்கா தலைமையில் ஏராளமான விவசாயிகள் அங்கு விரைந்து வந்தனர்.

Farmers have protested against the Suryavanshi film starring actor Akshay Kumar. Posters of the film were torn down in theaters. Farmers similarly protested against 5 theaters that screened Suryavanshi movie in Hoshiarpur