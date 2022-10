9 நாட்கள்.. இரவு பகல் பாராமல்.. "சைக்கோ" நண்பன் செய்த கொடூரம்.. சினிமா ஸ்டைலில் தப்பிய இளம்பெண்!

Chandigarh

oi-Halley Karthik

சண்டிகர்: பஞ்சாப் மாநிலத்தில் 26 வயதுடைய இளம் பெண் ஒருவர் கடத்தப்பட்டு 9 நாட்கள் அடைத்து வைக்கப்பட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதனையடுத்து அப்பெண் அங்கிருந்து எப்படியோ தப்பித்து வந்து காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள காவல்துறையினர் குற்றம்சாட்டப்பட்ட நபரை தேடி வருகின்றனர்.

English summary

A 26-year-old woman was abducted and held captive for 9 days and raped in the state of Punjab. After this, the woman somehow escaped from there and filed a complaint at the police station. The police have registered a case regarding the incident and are searching for the accused.