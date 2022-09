கொடூரம்.. பொதுவெளியில் ஆம்ஆத்மி பெண் எம்எல்ஏவின் கன்னத்தில் ‛பளார்’ விட்ட கணவர்.. பரபரத்த பஞ்சாப்

Chandigarh

oi-Nantha Kumar R

சண்டிகர்: பஞ்சாப்பில் ஆம்ஆத்மி கட்சியின் பெண் எம்எல்ஏவான பல்ஜிந்தர் கவுரை அவரது கணவர் பொதுவெளியில் பளார் என் தாக்கினார். இதுதொடர்பான வீடியோ வெளியாகி தற்போது விவாதத்துக்கு உள்ளாகி உள்ளது.

இந்தியாவில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் 2020ம் ஆண்டை ஒப்பிடும்போது 2021ல் அதிகரித்துள்ளது. இதுதொடர்பாக தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் வெளியிட்ட விபரங்களின் படி இந்தியாவில் 15 சதவீதம் வரை பெண்களுக்கு எதிராக குற்றங்கள் அதிகரித்துள்ளது.

குறிப்பாக பெண்களுக்கு எதிராக குடும்ப பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து அதிகரித்துள்ளன. இந்நிலையில் தான் தற்போது ஒரு வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

English summary

A MLA of the Aam Aadmi Party (AAP), Baljinder Kaur, was seen getting assaulted allegedly by her husband in a video on social media. The incident took place in the MLA's Punjab home.