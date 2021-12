பஞ்சாப் சட்டசபை தேர்தல்: பாஜகவுடன் கூட்டணி.. அமரீந்தர் சிங் அறிவிப்பு.. வெற்றி உறுதி என உற்சாகம்!

Chandigarh

oi-Rayar A

சண்டிகர்: பஞ்சாப் மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடந்து வருகிறது. அங்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பு வரை முதல்வராக இருந்தவர் கேப்டன் அமரீந்தர் சிங். காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், முதல்வருமான அமரீந்தர் சிங்குக்கும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் நவ்ஜோத் சிங் சித்துக்குவுக்கும் இடையே பனிப்போர் வெடித்தது.

நெல்லையில் பயங்கரம்.. பெரும் சத்தத்துடன், தொப்பென சரிந்து விழுந்த பள்ளிக்கூட சுவர்.. 4 மாணவர்கள் பலி

அடுத்த ஆண்டு பஞ்சாப்பில் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நேரத்தில் இந்த மோதல் காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்திக்கு பெரும் தலைவலியை உண்டாக்கியது. அவர் இருவரையும் டெல்லிக்கு வரவழைத்து சமாதானம் பேசினார்.

English summary

Amarinder Singh has officially announced his alliance with the BJP in the Punjab Assembly elections.The seat-sharing details will be announced later. We will definitely win' said Amarinder Singh