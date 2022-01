பரபரக்கும் பஞ்சாப்.. 65 தொகுதிகளில் பாஜக போட்டி.. அமரீந்தர் சிங் கட்சிக்கு 37 தொகுதிகள்.. நட்டா தகவல்!

Chandigarh

சண்டிகர்: பஞ்சாப் மாநில சட்டசபைத் தேர்தலில் பாஜக கூட்டணிக் கட்சிக்களிடையே தொகுதிப்பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்பட்டுள்ளது. பாஜக 65 தொகுதிகளிலும், அம்ரீந்தர் சிங்கின் பஞ்சாப் லோக் காங்கிரஸ் 37 தொகுதிகளிலும் சிரோமணி அகாலி தளம் (சன்யுக்த்) 15 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடும் என பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா அறிவித்துள்ளார்.

நடைபெற உள்ள 5 மாநில சட்டசபைத் தேர்தலில் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் மட்டுமே காங்கிரஸ் ஆட்சியில் உள்ளது. இதனால் எப்படியாவது ஆட்சியைத் தக்க வைக்க வேண்டும் என்ற முனைப்பில் காங்கிரஸ் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

மொத்தம் 117 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ள பஞ்சாப் மாநிலத்தில் வரும் பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி சட்டசபைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மார்ச் 10-ம் தேதி நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

