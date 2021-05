கேரளாவில் 'டவ் தே' புயலில் சிக்கி.. நடுக்கடலில் படகு கவிழ்ந்தது.. நாகை மீனவர்கள் 10 பேர் மாயம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: கேரளாவில் டவ் தே புயலில் சிக்கி நாகை மாவட்டத்தில் ஒரே கிராமத்தை சேர்ந்த 10 மீனவர்கள் மாயமாகி உள்ளனர்.

தமிழக, கேரள அரசு மற்றும் மத்திய அரசு மீனவர்களை மீட்டு தர வேண்டும் என்று கிராமத்தினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

English summary

In Kerala, 10 fishermen from the same village in Nagapattinam district have gone missing due to the DowDe storm