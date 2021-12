ரேஷன் கடைகளுக்கு 2022ம் ஆண்டு எப்போதெல்லாம் விடுமுறை தெரியுமா? தமிழக அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பு

Chennai

oi-Udhayabaskar

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் ரேசன்கடைகளுக்கு 2022ம் ஆண்டு 12 நாட்கள் விடுமுறை விடப்படுகிறது. இதுதவிர வழக்கம்போல வெள்ளிக்கிழமைகளில் வார விடுமுறை நாட்களும் உள்ளன.

இந்த விடுமுறை நாட்களை குறித்துவைத்துக்கொண்டு அதற்கேற்றாற்போல் ரேஷன் கடைகளுக்கு சென்று பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் ரேஷன் கடைகள் மூலம் மலிவு விலையில் உணவுப் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. தமிழக குடும்பங்களுக்கு 2,20,14,963 ரேஷன் அட்டைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதன்மூலம் 6,88,72,049 பேர் பயனடைந்து வருகின்றனர்.

English summary

Ration shops across Tamil Nadu will be given 12 days off next year. There are also weekends on Fridays as usual. In view of these days the public is requested to visit and receive ration items on appropriate days. Currently 2,20,14,963 ration cards have been issued and 6,88,72,049 people are benefiting.