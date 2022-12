ஒரு ஆண்டில் 13 மாதங்கள்.. 2023ன் ஆச்சரிய தகவல்! 19 ஆண்டில் முதல் முறை - இந்து காலண்டரில் சுவாரஸ்யம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: 2022 ஆம் ஆண்டு நிறைவடைந்து 2023 புத்தாண்டு தொடங்க இன்னும் 13 நாட்களே உள்ள நிலையில், அந்த ஆண்டில் 13 மாதங்கள் இருக்கிறது என்று சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? வாருங்கள் விரிவாக காண்போம்.

பொதுவாகவே உலகம் முழுவதும் ஆங்கில காலண்டர் முறையே அனைத்து நாட்டவர்களாலும் பொதுவானதாக பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. இதில் ஒரு ஆண்டுக்கு 12 மாதங்கள் 365 நாட்களும் உள்ளன.

பூமி சுயசுழற்ச்சியின் அடிப்படையில் நாட்களையும் சூரியனை பூமி சுற்றி வருவதை வைத்து இந்த ஆங்கில காலண்டர் பின்பற்றப்படுகிறது. இதில் 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வரும் லீப் ஆண்டில் மட்டும் 366 நாட்கள் இருக்கும்.

English summary

With 13 days to go before the year 2022 ends and the new year 2023 begins, can you believe that there are 13 months in the year? Let's see in detail.