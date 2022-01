15-18 வயது சிறுவர்களுக்கு தடுப்பூசி.. முதல் நாளிலேயே சாதனை படைத்த தமிழகம்.. என்ன தெரியுமா?

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில நாட்களாக தொற்று மீண்டும் அதிகரித்து வருகிறது. தலைநகர் சென்னையிலும் கொரோனா பாதிப்பு அதிவேகமாக அதிகரித்து வருகிறது.

தமிழகத்தில் தடுப்பூசி போடும் பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. வாரம்தோறும் சிறப்பு முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

According to the Tamil Nadu Health Department, 2,34,175 children have been vaccinated in a single day in Tamil Nadu. It is considered an achievement that so many vaccines have been given in a single day