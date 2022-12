சாலையில் காத்திருக்கும் எமன்.. உத்தர பிரதேசத்தை விட தமிழ்நாடு ரொம்ப மோசம்.. மத்திய அரசு ஷாக் தகவல்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சாலையில் இருக்கும் குண்டும், குழியால் ஏற்படும் விபத்து மற்றும் உயிர் பலி தொடர்பான விபரங்களை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள நிலையில் உத்தர பிரதேசம் முதலிடத்தில் உள்ளது. இருப்பினும் கூட விபத்து, பலி எண்ணிக்கை தொடர்ந்து உத்தர பிரதேசத்தில் குறைந்து வரும் நிலையில் தமிழ்நாட்டில் கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது. இதன்மூலம் சாலை பள்ளம் சார்ந்த விபத்து, பலியை கட்டுப்படுத்துவதில் உத்தர பிரதேசத்தை விட மோசமான நிலையில் தமிழ்நாடு உள்ளது தெரியவந்துள்ளது.

இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சாலை விபத்தில் பல ஆயிரம் பேர் மரணமடைந்து வருகின்றனர். வாகனங்கள் ஒன்றொடொன்று மோதி கொள்ளும் விபத்தில் அதிகளவில் உயிர் பலி ஏற்பட்டாலும் கூட மற்றொரு புறம் சைலன்ட் கில்லராக இன்னொரு வழியிலும் ஏராளமானவர்கள் பலியாகி வருகின்றனர்.

அதாவது சாலையில் இருக்கும் பள்ளத்தாலும் ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலும் கணிசமான அளவில் மக்கள் மரணமடைகின்றனர். இதில் பெரும்பாலும் இருசக்கர வாகனங்களில் செல்பவர்கள் தான் விபத்தில் சிக்கி உயிரை பறி கொடுக்கின்றனர்.

சிக்கிமில் பள்ளத்தாக்கில் கவிழ்ந்து ராணுவ வாகனம் விபத்து..3 அதிகாரிகள் உள்பட 16 வீரர்கள் பலியான சோகம்

English summary

Uttar Pradesh is at the top as the central government has released the data related to road pothole accidents and fatalities. However, while the accident and death toll continues to decline in Uttar Pradesh, it has risen sharply in Tamil Nadu. This has revealed that Tamil Nadu is in a worse position than Uttar Pradesh in controlling pothole-related accidents and casualties.