கடலூர் கொடூரம்.. ஆண் நண்பருடன் சென்ற பெண் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட வழக்கு.. 3 பேர் கைது

சென்னை: கடலூரில் இரவு நேரத்தில் ஆண் நண்பருடன் சென்ற இளம் பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

கடலூர் அருகே நெல்லிக்குப்பத்தைச் சேர்ந்தவர் 21 வயது இளம் பெண். இவர் அதே பகுதியில் ஒரு கடையில் பணியாற்றி வருகிறார். இந்த நிலையில் கடந்த 28ஆம் தேதி இரவு வேலை முடிந்து ஆண் நண்பருடன் பைக்கில் சென்றார்.

அப்போது கம்மியம்பேட்டை இணைப்புச் சாலையில் உள்ள ஒரு இடத்தில் நின்று இருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்தனர். அந்த இடத்தில் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாமல் இருந்தது.

