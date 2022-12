25 இருக்கட்டும்.. 5 கேபினட் அமைச்சர்கள் உறுதி.. அடித்துச் சொன்ன அண்ணாமலை.. அதுதான் காரணமாம்!

Chennai

சென்னை : மக்களவைத் தேர்தலில் தமிழகத்தில் 25 எம்.பிக்கள் பாஜகவுக்கு கிடைப்பார்கள், அதில் 5 பேர் கேபினட் அமைச்சர்களாவது உறுதி என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

அதிமுக தலைமையில் தமிழ்நாட்டில் மெகா கூட்டணியை பாஜக அமைக்க திட்டமிடுவதாக கூறப்பட்டு வந்த நிலையில், அதிமுக கூட்டணி இல்லாமல் தனித்துப் போட்டியிட பாஜக தயாராகி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

சமீபத்தில் டெல்லி சென்று திரும்பிய பின்னர், பாஜக நிர்வாகிகளை அழைத்து ஆலோசனை நடத்திய அண்ணாமலை, ஐந்து ஆறு சீட்டுகளுக்காக யாரிடமும் தொங்கிக் கொண்டிருக்க வேண்டியதில்லை எனப் பேசியதாகத் தகவல் வெளியானது.

இதனால், பாஜக தனித்து நிற்க ரெடியாகி விட்டது என்ற பேச்சுகள் ஓடி வருகின்றன. பாஜக 25 இடங்களில் வெல்வது உறுதி என தொடர்ந்து பேசி வருவதும் இதை ஒட்டித்தான் என்கிறார்கள்.

சீக்ரெட்களை உடைத்த திருச்சி சூர்யா.. ஏத்துக்க முடியாது.. அண்ணாமலை அப்படி சொன்னாரா? என்ன நடக்குது?

