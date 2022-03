சென்னையில் 2 வது விமான நிலையம்... எங்கு எப்போது வரப்போகிறது தெரியுமா?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: இந்தியாவின் மிக முக்கிய தொழில் நகரங்களில் ஒன்றான சென்னையில் மக்கள் தொகை பெருக்கம், தொழில்துறை வளர்ச்சி காரணமாக உள்நாட்டு மற்றும் பன்னாட்டு விமானங்களின் வருகை அதிகரித்துள்ளது.

இதனால் தினசரி வந்து செல்லும் பயணிகளின் எண்ணிக்கையும் பன்மடங்கு பெருகியுள்ளது.

இதற்காக சென்னை மீனம்பாக்கத்தில் அமைந்துள்ள பன்னாட்டு விமான நிலையத்தை விரிவாக்கம் செய்யும் பணிகளை கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மத்திய அரசு தொடங்கிவிட்டது.

English summary

Chennai, one of the most important industrial cities, has seen an increase in domestic and international flights due to population growth and industrial growth. As a result, the number of daily arriving and departing passengers has multiplied is urging to built 2nd airport