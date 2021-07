ஷேர் மீ செயலியில் லைக் போட்டால் காசு.. டிசைன் டிசைனாக ஏமாற்றிய சென்னையை சேர்ந்த 3 பேர் கைது

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சென்னையில் Share me செயலி மூலம் பணம் திருட்டு வழக்கில் 3 நபர்களை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். மேலும், தப்பிய குற்றவாளிகளுள் ஒருவரை போலீசார் வலைவீசித் தேடி வருகின்றனர்.

சென்னை மாதவரம் பொன்னியம்மன் மேட்டில் வசித்து வருபவர் தினேஷ் (28). இவர் கடந்த சில மாதங்களாக வேலை தேடி வந்துள்ளார். பின் மயிலாப்பூரில் உள்ள தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் வேலை கிடைக்க, கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வரை தனியார் நிறுவனத்தில் தினேஷ் பணிபுரிந்துள்ளார்.

அப்போது தினேஷ் தனது நண்பன் சுந்தர் என்பவரின் வழிகாட்டுதலின்படி Share Me என்ற செயலியை தனது செல்போனில் App Link மூலம் பதிவிறக்கம் செய்துள்ளார்.

