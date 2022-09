"முக்கோண அடி".. பாஜகவை மோப்பம் பிடித்த திமுக.. "டபுள் ஷாக்" தந்த ஸ்டாலின்.. திணறும் எடப்பாடி பழனிசாமி

Chennai

சென்னை: 2 அதிமுக மாஜிக்கள் 2 பேரிடம் நேற்றைய தினம் ரெய்டுகள் நடந்த நிலையில், அது தொடர்பான பரபரப்புகள் இன்னும் அடங்கவில்லை.. அதன் பின்னணி என்ன என்பது குறித்த சில தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

கடந்த முறை சட்டசபை தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது, திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், வழக்கமாக பிரச்சாரம் செய்யும் இடங்களை விட, 2 மாவட்டங்களில் கூடுதல் நேரம் ஒதுக்கி பேசினார். ஒன்று விருதுநகர்.. மற்றொன்று கோவை.

கடந்த வருட அதிமுக ஆட்சியின்போது, திமுகவை, முக்கியமாக ஸ்டாலினை, ராஜேந்திர பாலாஜி பேசாத பேச்சில்லை.. எவ்வளவு தரக்குறைவாக பேச முடியுமோ, அவ்வளவு கீழிறங்கி பேசினார்..

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜனார்த்தனன் காலமானார்.. ஜெயலலிதா ஆட்சியில் 'பால்வளத்துறை' !

