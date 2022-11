சென்னையில் ஃபிரிட்ஜ் வெடித்து மூவர் பலி.. துக்க நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க வந்தவர்களுக்கு நேர்ந்த துயரம்

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: சென்னை அடுத்த ஊரப்பாக்கத்தில் மின்கசிவு காரணமாக ஃபிரிட்ஜ் வெடித்து 3 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை அடுத்த ஊரப்பாக்கத்தில் ஃபிரிட்ஜ் வெடித்து விபத்து ஏற்பட்டதில் 3 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த விபத்தில் கிரிஜா (63) ராதா (55), ராஜ்குமார் (48) ஆகியோர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

ஊரப்பாக்கம் பகுதியில் கோதண்டராமன் நகரில் வெங்கட்ராமன் என்பவர் உயிரிழந்து ஓராண்டு கடந்த நிலையில், அவரது துக்க நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்வதற்காக நேற்று முன் தினம் கிரிஜா, அவரது தங்கை ராதா, உறவினர் ராஜ்குமார் ஆகியோர் 3 பேரும் துபாயில் இருந்து சென்னை வந்துள்ளனர்.

ஏசியில் மின்கசிவு.. மூச்சுத்திணறி 3 பேர் பலியான பரிதாபம்.. கோயம்பேட்டில் பரபரப்பு

English summary

An incident in which 3 people died in an explosion of a fridge in a village next to Chennai.