ஆ.. "அந்த" 4 பேர் இவங்களா.. ஐஏஎஸ் இறையன்பு ரூமுக்கு கிட்டயே.. மலைத்த திமுக.. ஆமா துணை முதல்வர் யார்?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: தலைமை செயலகத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்காக பிரத்யேகமான அறை தயாராகிவிட்டது.. அந்த போட்டோக்கள்தான் இணையத்தில் வைரலாகி கொண்டுமிருக்கிறது.

உதயநிதி ஸ்டாலின் தன்னுடைய சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் மட்டுமல்லாது, தமிழகம் முழுக்கவும் சுழன்று சுழன்று பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டது அனைவரையும் கவர்ந்தது.. அதுமட்டுமல்ல, திமுகவின் வெற்றிக்கு உதயநிதியின் பிரச்சாரமும் ஒரு காரணமாக அமைந்ததை மறுக்க முடியாது.

பக்கம் பக்கமாக பேசாமல், அறிக்கைகளை விடாமல், பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக எதிர்க்கட்சிகளை விமர்சிக்காமல், இயல்பாகவும், கேஷூவலாகவும், எதிர்தரப்பு விமர்சித்து உதயநிதி செய்த விமர்சனம் பல தரப்பு மக்களையும் கவர்ந்தது.

