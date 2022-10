எதுவுமே செய்யாத மத்திய அரசு.. கோல்போஸ்டை மட்டுமே மாத்துகிறது!ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் ஆக்ரோஷம்! பின்னணி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛எதுவுமே செய்யலேன்னா கூட ஒருநாள் 5 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பொருளாதாரமாக மாறுவோம்.. இப்படி goal post ஐ மாற்றி கொண்டே இருந்தால் 5 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் இலக்கை எட்டவே முடியாது'' என மத்திய பாஜக அரசை காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த பொருளாதார நிபுணரான ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

இந்தியாவில் உள்நாட்டு உற்பத்தியை அதிகப்படுத்தவும், சுயசார்பு இந்தியாவை உருவாக்கும் வகையிலும் மத்திய அரசு திட்டங்களை தீட்டி வருகிறது.

மேலும் இந்தியா 5 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பொருளாதாரத்தை விரைவில் எட்டும் எனக்கூறி பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் உள்பட பிற அமைச்சர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

பாகிஸ்தானில் அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு: பாதிப்புகளை சீர்படுத்த 10 பில்லியன் டாலர் தேவை

English summary

Anand Srinivasan, an economist, Congress Party, criticized the central BJP government saying, "Even if do nothing, we will one day become a 5 trillion US dollar economy. If keep changing the goal post like this, we will never reach the 5 trillion US dollar goal".