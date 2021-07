நாடு முழுக்க.. கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் எண்ணிக்கை பாதியாக சரிவு.. பற்றாக்குறையால் மக்கள் அவதி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: இந்தியாவில் தினசரி கொரோனா தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்கை ஜூன் 21-ம் தேதி அடைந்த உச்சத்துடன் ஒப்பிட்டால், 50 சதவீதத்திற்கும் மேலாக குறைந்துள்ளது.

ஜூன் 21 அன்று ஒரு நாளில் 87 லட்சம் மக்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது. அதன்பிறகு தடுப்பூசி எண்ணிக்கை ஏறும் என நினைத்தால் இறங்கத் தொடங்கியுள்ளது.

இப்போது, தினசரி தடுப்பூசி விகிதம் திங்கள்கிழமை நிலவரப்படி வெறும் 40 லட்சத்திற்கு குறைந்துள்ளது.

English summary

The number of daily Covid-19 vaccinations in India have fallen more than 50 per cent from the June 21 peak.