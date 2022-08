75வது சுதந்திர தினம்..போயஸ்கார்டனில் ரஜினிகாந்த் வீட்டு முன் பறக்கும் தேசியக்கொடி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: 75வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு போயஸ்கார்டனில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனது வீட்டின் முன்பு தேசிய கொடியை வைத்துள்ளார்.

நம் நாடு விடுதலை அடைந்ததை கொண்டாடும் வகையிலும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி சுதந்திர தின விழா கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த வகையில், 75ஆவது சுதந்திர தின விழா, நடப்பாண்டு ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது.

இது பவள ஆண்டு என்பதால், கோலாகலமாக கொண்டாட மத்திய, மாநில அரசுகள் பல்வேறு ஏற்பாடுகளை செய்து வருகின்றன. 'ஆசாதி கா அம்ரித் மஹோத்சவ்' என்ற பெயரில் மத்திய அரசு இதனை கொண்டாடி வருகிறது.

English summary

Actor Rajinikanth has put up the national flag in front of his house in Poesgarden on the occasion of 75th Independence Day. Actor Rajinikanth posted a picture of the national flag on his Twitter handle on the request of Prime Minister Modi. Now he has hoisted the national flag in front of the house.