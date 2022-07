தமிழகத்தில் 9 மாவட்டங்களில் வெளுத்து வாங்கப்போகும் கனமழை..உஷார் மக்களே

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் மேற்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக, ஒன்பது மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் தென்மேற்குப் பருவமழை கடந்த 2 மாதங்களாக பல மாவட்டங்களில் தீவிரமடைந்துள்ளது. பல ஆறுகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்துள்ளது. அருவிகளில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கொடைக்கானல், மதுரை, நிலக்கோட்டையில் தலா 5 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

ஊத்துக்கோட்டையில் 4 செமீ மழையும் மதுரை தெற்கு, பெருந்துறை, சோளிங்கர், விரகனூர் அணை பகுதிகளில் தலா 3 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. ஆலங்குடி, காவேரிப்பாக்கம், ஈரோடு, கெட்டி, சிட்டம்பட்டி, திருப்பத்தூர் பகுதிகளில் தலா 2 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

தமிழகத்தில் 4 நாட்களுக்கு கனமழை..குடை அவசியம் மக்களே..சூறாவளியும் வீசும் என எச்சரிக்கை

English summary

Today Weather Report: (இன்றைய வானிலை அறிக்கை) Chennai Meteorological Department has announced that there is a possibility of heavy rain with thunder and lightning in nine districts due to the variation in speed of westerly winds in Tamil Nadu. The Meteorological Department has also announced that light to moderate rain with thunder and lightning may occur in a few parts of Chennai city.