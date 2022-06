10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் 90.7% பேர் தேர்ச்சி! முந்தைய ஆண்டுகளைவிட பாஸ் விகிதம் குறைவு! என்னாச்சி?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: 10 மற்றும் 12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில் கடந்த 4 ஆண்டுகளை விட பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி விகிதம் குறைந்துள்ளது.தேர்ச்சி விகிதம் 90.7 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது.

தமிழகத்தில் கடந்த மே மாதம் நடந்து முடிந்த ப்ளஸ் 2 மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு எஸ்எஸ்எல்சி பொதுத்தேர்வு முடிவுகளை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் இன்று அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகக் கூட்டரங்கில் வெளியிட்டார்.

12ம் வகுப்பில் 93.76 சதவிகிதம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.10ம் வகுப்பில் 90.7 சதவிகித மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியை பொறுத்தவரை கடந்த 4 ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடும்போது குறைந்துள்ளது.

