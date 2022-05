நொடியில் மரணம்! ரயில் சக்கரத்தில் சிக்கி சிதைந்த மாணவன்! சாவுக்கு முன்னர் செய்த சாகசத்தை பாருங்க..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை அருகே ரயில் சக்கரத்தில் சிக்கி கல்லூரி மாணவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்த நிலையில், உயிரிழந்த மாணவன் ரயில் படிக்கட்டில் நின்றவாறு பல்வேறு சாகசங்களை செய்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரப்பப்பட்டு வருகிறது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவாலங்காடு அடுத்த ஓரத்தூர் பகுதியை சேர்ந்த அடைக்கலம் என்பவரது மகன் நீதிதேவன், சென்னை பிரசிடென்சி கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு பயின்று வந்தார்.

இந்த நிலையில் கடந்த 26 தேதி வழக்கம் போல் கல்லூரியை முடித்துவிட்டு ரயிலில் நீதிதேவன் வீட்டிற்கு திரும்பினார்.

English summary

A college student died tragically when he got stuck in a train wheel near Chennai. Meanwhile, a video of the deceased student standing on the steps of the train and doing various adventures is spreading fast on social media.