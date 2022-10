பொன்விழாவில் போட்ட யார்க்கர்! கொங்கு கோட்டையில் விழுந்த ‘விக்கெட்’! ஓபிஎஸ்க்கு கிடைக்குமா கோப்பை?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஓபிஎஸ் அணி ஆலோசகராக பண்ருட்டி ராமசந்திரன் நியமிக்கப்பட்ட பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள் ஓபிஎஸ் அணிக்கு தாவி வருவது அதிகரித்துள்ள நிலையில், தற்போது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவு அதிகமாக இருக்கும் கொங்கு மண்டலத்தில் இருந்தே 'மாஜி' ஒருவர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு ஆதரவு அளித்திருக்கிறார். குறிப்பாக திமுக கவுன்சிலர்களும் அவரோடு இணைந்திருக்கின்றனர்.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மறைவிற்குப் பிறகு அதிமுக இரு அணிகளாக உடைந்த பிறகு சசிகலா டிடிவி தினகரனை ஓரம் கட்டி விட்டு ஓபிஎஸ் உடன் கைகோர்த்தார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. ஆனால் அப்போதிருந்தே இலைமறை காயாகவே மோதல் நீடித்து வந்தது.

இந்நிலையில் அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை மோதலால் மீண்டும் இரு அணிகளாக பிளவுபட்டிருக்கும் நிலையில், மீண்டும் மோதல் அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பிலிருந்து ஓபிஎஸ்க்கு ஆதரவு அளிக்கும் நிர்வாகிகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது.

After Panruti Ramachandran was appointed as AIADMK's OPS team advisor, while Edappadi Palaniswami's supporters have been jumping to OPS team, a 'former' from Kongu region, where Edappadi Palaniswami's support is high, has supported O. Panneerselvam. Especially the DMK councilors are also associated with him.