மக்களின் கவலையை போக்கும் அரசு.. கனவுகளை நிறைவேற்றும் அரசாக உள்ளது - முதல்வர் பெருமிதம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மக்களின் அரசாக, மக்கள் நல அரசாக, மக்கள் விரும்பும் அரசாக, மக்களின் கவலையைப் போக்கும் அரசாக, மக்களுடைய கனவுகளை நிறைவேற்றுகிற அரசாக திமுக அரசு உள்ளது என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். தமிழ் மொழிக்கும், தமிழ் இனத்திற்கும் காவல் அரண் என்றால் அது திமுக தான் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேற்று திருவண்ணாமலை - வேலூர் சாலையில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள பேரறிஞர் அண்ணா நுழைவு வாயில் மற்றும் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி உருவச்சிலையை திறந்து வைத்தார்.

முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு முதல்முறையாக திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திற்கு சென்ற மு.க.ஸ்டாலினுக்கு, மாவட்ட எல்லையிலேயே தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். அதனை தொடர்ந்து ஆராஞ்சி கிராமத்தில் இல்லம் தேடி கல்வி திட்டத்தின் இரண்டு லட்சமாவது மையத்தை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்.

தமிழகம் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டால்.. அங்கேயும் திமுக ஆட்சிதான்.. ஐ.பெரியசாமி அதிரடி!

English summary

CM Stalin has said that the DMK government is a people's government, a people's welfare government, a government that people want, a government that relieves people's worries, and a government that fulfills people's dreams.