நடிகர் விஜய்க்கு ஒரு நியாயம்.. சென்னை மேயருக்கு ஒரு நியாயமா? ராஜேஸ்வரி ப்ரியா ஆதங்கம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: போக்குவரத்து விதிகளை மீறி கான்வாயில் தொங்கிக் கொண்டு சென்றதற்காக சென்னை மேயர் ப்ரியா ராஜனுக்கு காவல்துறை அபராதம் விதிக்குமா என சமூக ஆர்வலரும், அனைத்து மக்கள் அரசியல் கட்சித் தலைவருமான ராஜேஸ்வரி பிரியா வினவியுள்ளார்.

நடிகர் விஜய்க்கு ஒரு நியாயம் சென்னை மேயருக்கு ஒரு நியாயமா என அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

முதல்வர் காரில் மேயர் பிரியா புட்போர்ட்! வந்து விழுந்த கேள்வி! சிரித்து கொண்டே பதிலளித்த தமிழிசை

English summary

Rajeshwari Priya has asked whether the police will fine Chennai Mayor Priya Rajan for hanging from the convoy in violation of traffic rules.