வீட்டுக்கு வந்த வில்லங்கம்! லூடோவில் சீரழிந்த‘மாணவி’ ஜிபே நம்பரால் வாண்டடாய் வந்து மாட்டிய ’ஜோக்கர்’

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : லூடோ விளையாட்டில் பழகி வீடு புகுந்து பாலியல் பலாத்காரம் செய்து வீடியோ எடுத்து 50 லட்சம் பணம் கேட்டு சிறுமி மற்றும் தாயை மிரட்டிய பட்டதாரி இளைஞர் ஆவடி மகளிர் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆவடி அடுத்த திருமுல்லைவாயல் பகுதியை சேர்ந்த இளம்பெண்ணின் மகள் திருவேற்காட்டில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் 10 வகுப்பு படித்து வருகிறார். இவரது மகளுக்கு செல்போன் விளையாட்டான லூடோவில் திருவெற்றியூரை சேர்ந்த டிப்ளமோ பட்டதாரியான ஜோக்கர் என்கிற விக்னேஷ் என்பவர் அறிமுகமாகி பேசி வந்துள்ளார்.

“ஒன்பதுல” அப்படி என்னதான் இருக்கு? இலங்கை மக்கள் புரட்சியும் 9 ஆம் தேதிகளும்.. ஒரு சுவாரஸ்ய தகவல்

பின்னர் இவர்களிடையே நட்பு வளர்ந்து செல்போன் எண் பரிமாறி டெலிகிராம், வாட்ஷாப், ஹாலோ போன்ற ஆப் வழியாக பேசி வந்துள்ளனர்.இதில் இருவரும் நெருங்கி பழக துவங்கியுள்ளனர்.

English summary

The arrest of a graduate youth who used to play Ludo, raped the girl and threatened the girl and her mother by taking a video and demanding 50 lakhs has caused a lot of shock and excitement.