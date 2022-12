அடுத்த புயலுக்கு ரெடி ஆகுங்க! சென்னையை நோக்கி திரும்பும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. வானிலை எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் இன்று குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் பரவலான மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கூறியுள்ளது.

கடந்த வாரம் வங்கக்கடலில் உருவான மாண்டஸ் புயல் தமிழ்நாட்டில் பரவலான இடங்களில் மழையை உருவாக்கியது. இது கடந்த 10ம் தேதி சென்னையையொட்டி கரையை கடந்த பின்னரும் மழை தொடர்ந்து பெய்தது.

இப்புயல் விட்டுச் சென்ன மழை மேகங்கள் காரணமாக வட மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் பரவலான மழை பெய்தது. இதனால் நீர்நிலைகள் வேகமாக நிரம்பின.

வானிலையில் திடீர் மாற்றம்..வங்கக்கடலில் நாளை உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி..புயலாக மாறுமா?

English summary

A low pressure area has formed over the Southeast Bay of Bengal today, the Meteorological Department said. Due to this, there is a possibility of widespread rain in Tamil Nadu.