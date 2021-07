ஒரு வார்த்தை ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கால்.. குழந்தையை பலாத்காரம் செய்தவர் விடுதலை.. கண்டுபிடித்த ஹைகோர்ட்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ஆங்கிலத்தில் ஒரு வார்த்தையில் ஏற்பட்ட ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக், 2 வயது குழந்தையைப் பலாத்காரம் செய்த குற்றவாளி விடுதலைக்குக் காரணமாகியுள்ளது. தற்போது சில வருடங்கள் கழித்து, அந்த தவறை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கண்டுபிடித்து, குற்றவாளிக்கு விடுதலையை ரத்து செய்துள்ளது.

2017ம் ஆண்டு நடந்த சம்பவம் இது. ஒரு பெண். கஷ்டப்பட்ட குடும்பம். அவருக்கு 2 பெண் குழந்தைகள். ஒரு குழந்தைக்கு அப்போது 9 மாதங்கள், இன்னொரு குழந்தைக்கு 2 வயது.

இருவரையுமே பக்கத்து வீட்டுக்காரரிடம் விட்டு விட்டு இந்த பெண் காய்கறி வாங்கச் சென்றுள்ளார். திரும்பி வந்து தனது குழந்தைகளை வீட்டுக்கும் அழைத்துச் சென்றார்.

English summary

It is Semen not Semman, As a spelling mistake in a word in English has led to the acquittal of a convict who raped a 2-year-old child. Now, a few years later, the Chennai High Court found the mistake and quashed the acquittal. .