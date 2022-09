தமிழ் பையனுக்காக போலந்தில் இருந்து வந்த பெண்.. சென்னையில் டும் டும்.. சுவாரசிய காதல் திருமணம்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: சமீப நாட்களாக தமிழ்நாட்டு ஆண்கள், வெளிநாட்டு பெண்களை திருமணம் செய்துகொள்ளும் நிகழ்வுகள் அதிக அளவில் நடந்து வருகிறது.

இந்நிலையில் தற்போது போலாந்து நாட்டை சேர்ந்த பெண்ணை தமிழ்நாட்டு இளைஞர் ஒருவர் காதலித்து இந்து முறைப்படி திருமணம் செய்துகொண்டுள்ள சம்பவம் அனைவரையும் நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

இருவரும் திருமணம் செய்துகொள்ள முடிவெடுத்த நிலையில், போலாந்து பெண் இந்து முறைப்படிதான் திருமணம் செய்துகொள்வேன் என கூறியதையடுத்து இந்த நெகிழ்ச்சி சம்பவம் நடந்துள்ளது.

English summary

In recent days, Tamil Nadu men marry foreign women. In this case, the incident of a young man from Tamilnadu falling in love with a Polish woman and getting married according to the Hindu system has made everyone happy. The incident took place after the Polish woman decided to get married as per the Hindu tradition.