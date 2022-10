சென்னையில் மின்சார ரயிலில்.. தாவி சென்று செல்போன் பறிக்க முயன்ற திருடன்.. கால்களை இழந்து தவிப்பு

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சென்னையில் ஓடும் மின்சார ரயிலில் ஜன்னல் ஓரம் இருந்த பயணியிடம் செல்போனை பறிக்க முயன்ற இளைஞர் தவறி தண்டவாளத்தில் விழுந்ததால் அவரது கால்கள் துண்டாகியது.

ரயில் மற்றும் பேருந்து பயணங்களின் போது ஜன்னலோர இருக்கையை விரும்பாத பயணிகளே இருக்க மாட்டார்கள்.

சாலையோரங்களில் வேடிக்கை பார்த்துக்கொண்டே செல்வதற்காக இந்த சீட்டை பயணிகள் அதிகம் விரும்புவார்கள். எப்போது ஸ்மார்ட் போன் கையில் வந்ததோ அதன் பிறகு இதையெல்லாம் ஏறத்தாழ மறந்து போய்விட்டது என்று சொல்லாம்.

English summary

A young man trying to snatch a cell phone from a window passenger in an electric train running in Chennai slipped and fell on the tracks and his legs were severed.