மண்டைக்கேறிய மதுபோதை! முட்ட முட்ட சிக்கன் ரைஸ்! தூக்கத்திலேயே பிரிந்த உயிர்! பார்ட்டியில் பகீர்!

சென்னை : சென்னையில் நண்பரின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தின் போது தலைக்கேறிய மது போதையில் வயிறு முட்ட சிக்கன் ரைஸ் சாப்பிட்ட நபர் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

பிறந்தநாள் என்றால் கோவிலுக்கு செல்வது, பெரியவர்களிடம் ஆசீர்வாதம் வாங்குவது, கேக் வெட்டுவது என இருந்த காலம் எல்லாம் தற்போதைய நவீன யுகத்தில் மாறிவிட்டது.

பிறந்தநாள் பார்ட்டி என்ற பெயரில் வயிறு முட்ட குடித்துவிட்டு பட்டா கத்தியால் கேக் வெட்டுவது, பிறந்தநாள் கொண்டாடும் நபர்கள் முகத்தில் கேக் அப்புவது, ஏன் அவர்களை கட்டிப்போட்டு அடிப்பது என பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்கள் எல்லை மீறி வருகிறது.

The mysterious death of a man who ate chicken rice under the influence of alcohol during a friend's birthday celebration in Chennai has come as a shock.