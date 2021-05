ஆதாரில் முகவரியை மாற்ற வேண்டுமா? ஆன்லைனிலேயே மாற்றி கொள்ளலாம்... எப்படி?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: வாடகை வீட்டில் வசிப்பவர்கள் அடிக்கடி வீடு மாறுவது இயல்பான ஒன்று. இவர்கள் வங்கி கணக்கு, அரசின் நலத்திட்ட சலுகைகள் பெற ஆதார் அட்டையில் முகவரி முக்கியமாகும். இவர்கள் முகவரி மாற்ற வங்கிகளுக்கோ, ஆதார் மையங்களுக்கு செல்ல வேண்டிய நிலை இருந்தது. இனி ஆன்லைனிலேயே முகவரியை மாற்றிக் கொள்ளலாம். எப்படி என்பதை இப்போது பார்ப்போம்.

தற்போதைய நிலையில் வங்கி கணக்கு, பான் கார்டு, செல்போன் எண், அரசு மானியங்கள் பெற, வருமான வரி கணக்கு இப்படி பல சேவைகளில் ஆதார் கட்டாயமாகும்.

ஆனால் இந்த ஆதார் கார்டில் ஏதேனும் சிறிய பிரச்சனை என்றாலும், முன்பெல்லாம் ஆதார் மையங்களை நோக்கி செல்ல வேண்டியிருந்தது. உங்களது ஆதாரில் முகவரி மாற்றமோ அல்லது பெயர் மாற்றமோ செய்வதற்கு நீங்கள் ஆதார் மையங்களை நோக்கி செல்ல வேண்டியிருந்தது.

English summary

It is normal for tenants to move frequently. The address on the Aadhaar card is important to get their bank account and government welfare benefits. They had to go to banks or resource centers to change their address. You can now change your address online. Let's see how now.