குரு பூர்ணிமா..கலைகளை கற்றுத்தந்த குருவிற்கு நன்றி கூறும் நாள் - பிரதமர் மோடி வாழ்த்து

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: குருபூர்ணிமா நாளன்று குரு தீட்சை பெறும் உயிர்கள் ஆன்மாவில் ஏற்றம் பெற்று விடுதலை அடைவது உறுதி என வேதம் கூறுகிறது. இன்றைய தினம் குரு பூர்ணிமா கொண்டாடப்படுகிறது. நம்மை ஊக்கப்படுத்தி, வழிகாட்டி, வாழ்க்கையைப் பற்றி எமக்கு பலவற்றைக் கற்றுத் தந்த அனைத்து முன்மாதிரியான குருக்களுக்கும் இது நன்றியைத் தெரிவிக்கும் நாள் என்று பிரதமர் மோடி தனது வாழ்த்துச்செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பூர்ண நிலையில் தன்னுள் இருக்கும் குரு (ஆத்ம) தன்மையை உணர ஒவ்வோரு உயிகளுக்கும் சாதகமாக அமைந்த நாள் தான் "குரு பூர்ணிமா". குரு பௌர்ணமி என்பது சாதாரண உயிர் கூட முழுமையை உணர்ந்து இறைநிலையை நோக்கி உயரக் கூடியத் திருநாள் ஆகும்.

குருவின் பேராற்றல் எல்லா நாளும் இருந்தாலும், குரு பூர்ணிமா தனி மனிதன் தனது குருவின் வழிகாட்டுதலுடன் தன்னை உணரும் சாதனையைத் துவங்கும் துவக்க நாளாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.

English summary

Guru Purnima 2022 will be celebrated on July13. Guru Purnima is celebrated to recognize and honour the teachers and gurus Guru Purnima is celebrated on the full moon date of the Hindu month Ashadha. On this day, the Guru (teacher or mentor) in worshiped.