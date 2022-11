90 நாள் கெடாத ஆவின் டிலைட்! ’பழைய’ பாலுக்கு புதிய பெயரா? கிளம்பிய புகார்! சர்ச்சைக்கு ஆவின் விளக்கம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : 90 நாட்கள் வரை வைத்து பயன்படுத்தும் ஆவின் 'டிலைட்' பால் ஏற்கனவே 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் விற்கப்பட்டு வருவதாக பால் விற்பனை முகவர்கள் புகார் கூறியுள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக எழுந்த சர்ச்சைக்கு ஆவின் நிறுவனம் விளக்கம் அளித்து இருக்கிறது.

ஆவின் டிலைட் என்ற பெயரில் மூன்று மாதம் வரை வைத்து பயன்படுத்தும் விதமாக பசும்பாலை தற்போது ஆவின் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்து இருக்கிறது. பொதுமக்கள் கோரிக்கையை ஏற்று புதிய வடிவத்தில் பச்சை நிறத்தில் ஆவின் டிலைட் பாக்கெட்டுகள் 500 மில்லி என்ற அளவில் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த பாலின் சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால் பிரிட்ஜ் வசதி இல்லாதவர்கள் கூட 90 நாட்கள் வரை வைத்து இந்த பாலை பயன்படுத்தலாம் என்பதுதான். தற்போது அரை லிட்டர் பால் பாக்கெட்டின் விலை 30 ரூபாயாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

While the milk sales agents have complained that Aavin's 'Delight' milk, which can be used for up to 90 days, is already being sold since 2008, Aavin has explained the controversy that arose in this regard.